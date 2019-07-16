جنرال روسي يعلق على "نقطة ضعف" منظومة "إس-400"

علق الجنرال السابق في سلاح الجو الروسي والحائز على لقب "بطل روسيا"، فلاديمير ميخائيلوف، على تقرير للمخابرات الأمريكية تحدث عن "نقطة ضعف" منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وقال إن مركز "استراتفور" اعترف أن هذه المنظومة هي من أفضل المنظومات وأكثرها فاعلية في العالم، وفي نفس الوقت يعلنون عن عدة نقاط ضعف، من بينها انخفاض فاعليتها حسب الظروف الجغرافية وتتطلب أنظمة دفاع جوي أخرى.

نقلت قناة "RT" الروسية قوله "يمكنك كتابة أي شيء، لكن الحقيقة هي أن منظومتنا قادرة على التصد بفعالية لكل هجمات جميع وسائل الهجوم الجوي الحديثة".

وشدد الجنرال على أن "إس-400" يمكنها القيام بمهامها الدفاعية في أي ظروف والعمل حتى عندما يحاول العدو تنظيم هجمات تشويش إلكترونية.

وأشار الجنرال أيضا إلى أن "إس-400" لا يجب أن يكون سلاحا شاملا. ووظيفته الكشف عن الأهداف الاستراتيجية وتدميرها. وفي الوقت نفسه، فإنه منظومة "بانتسير سي-1" تقوم بحمايته من الصواريخ المجنحة.

واختتم الجنرال قائلا إن "الأمريكان يحسدون الروس على منظوماتهم"، مشيرًا إلى أن تركيا اشترت بالفعل المنظومة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم العلاقات بين أنقرة وواشنطن.