لافروف: العسكريون الروس موجودون في سوريا بموجب اتفاقيات غير محددة الأجل

أكد ذلك وزير الخارجية الروسي.

وقال سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، في تصريحات صحفية إن العسكريين الروس أتوا إلى سوريا تلبية لدعوة السلطة السورية الشرعية.

وأرسلت روسيا عسكرييها إلى سوريا ليساعدوا العسكريين السوريين على مكافحة الإرهاب. ويتواجد العسكريون الروس في سوريا بموجب الاتفاقيات مع الجهات الحكومية السورية المختصة.

وقال لافروف لصحيفة "راينيشي بوست" الألمانية إن القواعد المنظمة للوجود العسكري الروسي في سوريا تم وضعها في نهاية عام 2016، مشيرا إلى أن الاتفاقيات المنظمة لوجود العسكريين الروس في سوريا غير محددة الأجل، وأن إجراء تغييرات عليها من صلاحية الجهات الحكومية المختصة في البلدين.

ونوه لافروف إلى أن المهمة الرئيسية للعسكريين الروس في سوريا مكافحة الإرهاب.