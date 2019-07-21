روسيا تقترح عملة موحدة مع بيلاروسيا

ويذكر أن روسيا وبيلاروسيا، قررتا في أواخر عام 2018، تشكيل مجموعة عمل حكومية لتسوية القضايا الإشكالية وتطوير التكامل، إلى ذلك، أعلنت بيلاروسيا أنها تترقب من روسيا مقترحات تحدد سبعة أو ثمانية محاور للتعاون، ليجري فيها العمل على تعميق التكامل.
ووقعت روسيا وبيلاروسيا، يوم 2 نيسان/أبريل عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك. وفي كانون الثاني/يناير عام 2000 ، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد - روسيا وبيلاروسيا"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997.
ومنذ عام 1997 تحتفل روسيا وبيلاروسيا، يوم 2 نيسان/أبريل في كل عام، بيوم وحدة الشعبين الروسي والبيلاروسي.
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