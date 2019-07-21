روسيا تقترح عملة موحدة مع بيلاروسيا

اقترحت رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الأحد، وجود عملة موحدة لروسيا وبيلاروس لتعميق الاتحاد بين البلدين.

موسكو - سبوتنيك . وقالت ماتفيينكو، "يجب أن يكون ذلك الاتحاد مكتمل الأركان، حيث يتطور اقتصادا البلدين بنفس الوتيرة، وإلا سيجدان أنه من الصعوبة الاندماج. هذا الاتحاد يحتاج إلى وجود عملة موحدة في مرحلة ما، حيث إنه لن تكون سياسة مالية موحدة في ظل وجود عملتين مختلفتين".

ويذكر أن روسيا وبيلاروسيا، قررتا في أواخر عام 2018، تشكيل مجموعة عمل حكومية لتسوية القضايا الإشكالية وتطوير التكامل، إلى ذلك، أعلنت بيلاروسيا أنها تترقب من روسيا مقترحات تحدد سبعة أو ثمانية محاور للتعاون، ليجري فيها العمل على تعميق التكامل.

ووقعت روسيا وبيلاروسيا، يوم 2 نيسان/أبريل عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك. وفي كانون الثاني/يناير عام 2000 ، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد - روسيا وبيلاروسيا"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997.

ومنذ عام 1997 تحتفل روسيا وبيلاروسيا، يوم 2 نيسان/أبريل في كل عام، بيوم وحدة الشعبين الروسي والبيلاروسي.