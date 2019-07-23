الخارجية الروسية : موسكو تأمل في أن يتم استئناف الرحلات إلى مصر

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، عن آماله في أن يتم استئناف الرحلات الجوية العارضة (الشارتر) إلى مصر في المستقبل القريب.

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "نحن نأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب بشأن استئناف الرحلات، على الأقل الرحلات الجوية العارضة إلى مناطق المنتجعات".

وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة من عدة دول تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة في مصر. وتم استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو يوم 11 أبريل/نيسان 2018، بعد انقطاعها إثر كارثة الطائرة.

وأعلن رئيس وكالة السياحة الفدرالية الروسية “روستوريزم”، “أوليغ سافونوف”، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الشركات السياحية الروسية على أتم استعداد للموعد الذي سيتم فيه استئناف الرحلات الجوية غير المنتظمة “الشارتر” إلى المنتجعات المصرية. وتعول القاهرة على عودة تلك الرحلات في أن تعطي دفعة لقطاعها السياحي المنهار منذ ذلك الحين.