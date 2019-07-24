صانع مروحيات "كا-52" ينفق على مترجمين إلى اللغة العربية

وكشفت الشركة التي يقع مقرها في مدينة أرسينييف في شرق روسيا أنها ستنفق 70 مليون روبل لدفع أتعاب المترجمين إلى اللغتين الانجليزية والعربية في روسيا وفي الخارج.

وتستعين الشركة بالمترجمين إلى اللغتين الانجليزية والعربية لنقل الوثائق والمستندات الفنية إلى لغة مستوردي منتجاتها وتدريب خبراء الدول التي تشتري منتجاتها.

وتنتج شركة "بروغريس" المروحيات (طائرات الهليكوبتر). وتضم قائمة منتجاتها مروحيات "كا-52" التي تقوم روسيا بتوريدها لمصر منذ عام 2017. يذكر أن مصر تعاقدت على شراء 46 مروحية من طراز "كا-52".