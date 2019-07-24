الكشف عن سبب احتجاز كوريا الشمالية سفينة روسية

علقت السفارة الروسية في بيونغ يانغ على حادثة احتجاز السفينة الروسية من قبل كوريا الشمالية.

جاء في بيان للسفارة الروسية "وفقا لممثلي وزارة الخارجية الكورية، فقد تم احتجاز السفينة لانتهاكها قواعد الدخول والإقامة على أراضي كوريا الشمالية".

تجدر الإشارة إلى أن السفينة موجودة حاليًا في ميناء ونسان مع جميع أفراد طاقمها.

ويشار إلى أن نائب مدير شركة الأسماك الشمالية الشرقية، سيرغي سيدلر، أعلن عن أن حرس الحدود في كوريا الشمالية احتجزوا سفينة صيد "شيانغيلين -8"، وفق موقع "غازيتا رو".

الجدير بالذكر أيضا أن الحادثة وقعت ليلة 17 يوليو في الساعة الرابعة صباحًا، حيث تم احتجاز السفينة على بعد 55 ميلا من الأراضي الكورية.