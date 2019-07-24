بوتين يهنئ جونسون بتوليه منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى بوريس جونسون، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في بريطانيا، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات في مختلف المجالات يخدم مصلحة البلدين.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان للكرملين، اليوم الأربعاء "أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى بوريس جونسون بمناسبة تعيينه في منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة...".

وقال بوتين، في برقية التهنئة "إن تطوير العلاقات في مختلف المجالات سيكون في مصلحة بلدينا وشعبينا"، معبرا عن تمنياته له بالنجاح في عمله على رأس الحكومة.

هذا وأكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق الموعد المقرر، موضحا أن بلاده ستجري "اتفاقا جديدا وأفضل مع الاتحاد الأوروبي".

وقد فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين البريطاني، ليخلف بذلك رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة.

وتفوق جونسون على منافسه وزير الخارجية جريمي هنت، في اقتراع لأعضاء الحزب.

ويخلف رئيس الوزراء الجديد، تيريزا ماي، التي أعلنت استقالتها من منصبها بعد إخفاقها المتكرر في تمرير اتفاق ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".