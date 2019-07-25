إطلاق سراح طاقم الناقلة الروسية المحتجزة لدى الأمن الأوكراني

قال الملحق الصحفي في السفارة لوكالة "سبوتنيك": ستبقى الناقلة الروسية في مدينة إزمايل (مدينة في منطقة أوديسا في أوكرانيا).
وأضاف أنه كان على متن السفينة 10 من أفراد الطاقم وجميعهم مواطنين روس.
واحتجز حرس الحدود الروس هذه السفن بعد توجيه طلقات إنذار باتجاهها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح طفيفة. وكان على متن السفن 22 بحارا إلى جانب اثنين من موظفي إدارة أمن الدولة. وتم إلقاء القبض عليهم جميعًا بتهمة انتهاك حدود الدولة.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث في مضيق كيرتش بالاستفزازي، مشيرا إلى وجود عنصرين من جهاز الأمن الأوكراني بين أفراد الطاقم قاما بإدارة هذه العملية الخاصة، موضحا أن قيام الجانب الأوكراني بهذا الاستفزاز هو نتيجة تراجع شعبية الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، قبيل الانتخابات، مؤكدا أن قوات حرس الحدود الروسية قامت بتنفيذ مهامها بالدفاع عن حدود الدولة الروسية.
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