"آر تي" تندد بالغرامة الصادرة عن هيئة الاتصالات البريطانية قبل قرار المحكمة

أعربت قناة "آر تي" عن استنكارها للغرامة الصادرة بحقها عن هيئة الاتصالات البريطانية قبل قرار المحكمة.

موسكو- سبوتنيك وقالت القناة، في بيان لها، "نشعر بالاستياء من فرض هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة غرامة علينا دون انتظار قرار المحكمة، الذي يجب أن يثبت ما إذا كانت شكاوى هيئة الاتصال بشأن "آر تي" قانونية".

وتابعت "في الوقت نفسه قيمة الغرامة تتجاوز بشكل كبير الغرامات المفروضة على وسائل الإعلام الأخرى بسبب الانتهاكات الخطيرة مثل بث الكراهية والتحريض على العنف".

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، فرض غرامة على قناة "آر تي" بمبلغ 200 ألف جنيه بسبب "انتهاكات في قواعد البث".

وقالت الهيئة، في بيان لها، "هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة تغرم قناة "آر تي" بمبلغ 200 ألف جنيه استرليني بسبب عدم التقيد بقواعد البث. كما تطالب القناة ببث ملخص نتائجنا على مشاهديها".