الزعيم الأمريكي يقف منفردا

استرعى ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه من روسيا اهتمام المسؤولين الروس.

وقال ترامب إنه لا يرى سببا لعدم التوافق مع روسيا، مشير إلى أن تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر تركت أثرها السيئ على العلاقات مع روسيا.

وقال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف عبر موقع "تويتر" تعقيبا على ما قاله ترامب إنه يوافق الرئيس الأمريكي على ذلك ولكن رأيه هذا لا يؤثر على سياسة إدارته، فهي تتخذ الموقف الأسوأ من روسيا دائما.

وأضاف السيناتور بوشكوف أن تصريحات ترامب تميزه عن أعضاء إدارته حتى أنه يقف، ويا للمفارقة، منفردا ضمن صفوف الإدارة الأمريكية.

وقضى المحقق الخاص روبرت مولر عامين تقريبا في التحقيق في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية، وأكد في النهاية على التدخل الروسي من دون أن يقدم دليلا على التواطؤ المزعوم بين الفائز في الانتخابات ترامب وروسيا.