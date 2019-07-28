روسيا تواصل دعوة إيران بالامتناع عن التصعيد حول الاتفاق النووي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو تواصل حث إيران على الامتناع عن اتخاذ خطوات متصاعدة حول الاتفاق النووي، بما في ذلك حجم إنتاج الماء الثقيل، ولكن يتعين على جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة تحمل المسؤولية.

وقال ريابكوف قبيل الاجتماع حول الاتفاق النووي في فيينا، "إن الزملاء الإيرانيين لم يتخلوا عن النية المعلنة سابقًا بعدم الاكتراث إلى ما نصه الاتفاق النووي عن إنتاج كمية محددة من المياه الثقيلة. هذا الموقف، كما أفهمه، لا يزال ساري المفعول، على الرغم من أننا نواصل حث الإيرانيين على الامتناع عن خطوات التصعيد".