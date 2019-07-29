روسيا: قلصنا تحليق الطيران بسوريا لأدنى حد والمسلحون بإدلب يحضرون لهجوم

صرح رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، أن تحليق سلاح الجو الروسي في سوريا تم تقليصه إلى الحد الأدنى، ويتم كجزء من التدريب القتالي والاستكشاف الإضافي للوضع.

وقال رودسكوي: "تقوم مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا بأنشطة تدريبية وقتالية، وهي على استعداد للقيام بمهام مكافحة الإرهاب. وتقلصت تحليقات الطيران إلى الحد الأدنى في إطار التدريب القتالي والاستطلاع الإضافي".

وأضاف أن كلا من روسيا وتركيا تتخذ التدابير لتحديد بشكل دقيق وتدمير نقاط النار التي تعود للمسلحين في سوريا والمعدات ومستودعات الذخيرة، قائلا "بالتعاون مع زملائنا الأتراك، نتخذ تدابير لتحديد وتدمير نقاط النار للإرهابيين ومعداتهم وأسلحتهم ومستودعات الذخيرة".

وأكد "المقاتلات الروسية تحدد أهدافها فقط بعد استطلاع مسبق. ويتم دراسة الموقع مرارًا وتكرارًا من خلال ثلاث قنوات مستقلة على الأقل. وجميع الضربات دقيقة".

وتابع "في الوقت الحاضر، يسجل الاستطلاع بواسطة حركة سرية وتركز المسلحين في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد في إدلب. ويتم إعادة نشر ما لا يقل عن 500 إرهابي من "أحرار الشام" (منظمة محظورة في روسيا) من المناطق الشمالية من محافظة إدلب. ويجري الاستعداد لعمليات هجومية".