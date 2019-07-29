روسيا تبدأ الانتاج التسلسلي لمقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس

أعلن مطورو المقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس، في الذكرى الثمانين لتأسيس مصنع "سوخوي"، اليوم الإثنين، أنه قد تم البدء في الانتاج التسلسلي للمقاتلة

وجاء في بيان للمصنع "بدأ الانتاج المتسلسل من المقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"، التي تتمتع بتقنية التخفي، والقوة الكبيرة في اعتراض الأهداف الجوية وتدميرها. كما تم توقيع عقد طويل الأجل مع وزارة الدفاع لتزويدها بأكثر من 70 طائرة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الطائرة من طراز "سوخوي-57"، هي أفضل طائرة مقاتلة في العالم من حيث المؤشرات التكتيكية والتقنية.

وقال بوتين خلال لقائه مع المتسابقين النهائيين في مسابقة "قادة روسيا": "سوخوي-57، أو كما نسميها، المجمع المستقبلي للطيران الهجومي، هي أفضل طائرة لدينا في الوقت الحالي، وهي الأفضل في العالم، من حيث البيانات التكتيكية والتقنية والتسليح. ليس بمقدور أحد أن يحلق مثلما تحلق طائرتنا".

وتوجد حاليا 10 طائرات من طراز "سو-57" في التشغيل التجريبي، يتم اختبارها في الجو وعلى الأرض. وبحلول نهاية عام 2020، سيكون لدى وزارة الدفاع 12 طائرة من هذا النوع.

والجدير بالذكر أن "سوخوي-57" (باك أف إي) هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. وهي مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماماً، وقامت بالطلعة الأولى عام 2010. وفي وقت سابق أعلن رئيس مؤسسة الطائرات المتحدة، يوري سليوسار، أن الدفعة الأولى والمؤلفة من 12 طائرة يجب تسليمها إلى القوات الجوية- الفضائية الروسية في 2019.