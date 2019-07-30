بوتين يزور إندونيسيا العام المقبل

أعلن سفير إندونيسيا لدى روسيا، محمد وحيد سوبريادي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبلاده، وأنه جاري العمل للاتفاق على الموعد.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوبريادي "لم يتحدد موعد الزيارة بعد، فهذا ليس شيئا بسيطا".

وتابع "حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي سيجري في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. سنرى إذا كان بإمكاننا تنظيم الزيارة [خلال العام الجاري]، أعتقد أن الزيارة على الأغلب ستجري في أوائل العام المقبل، لأن قمة آسيا- المحيط الهادئ ستعقد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. لقد تم تأكيد الزيارة، لكنا نعمل على تحديد الموعد".

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، في شهر مايو/ أيار، فوز الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو​، بولاية ثانية بحصوله على 55 في المئة من الأصوات، مقابل منافسه الذي حصل على 45 في المئة من الأصوات الانتخابية.

وذكرت وكالة "أي بي سي" الأسترالية نقلا عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عارف بوديمان، أن قرار إعلان فوز ويدودو صدر في 21 أيار/مايو ويسري فورا.

واستبقت السلطات إعلان النتائج بنشر تعزيزات أمنية في العاصمة خشية تنظيم المعارضة تظاهرات احتجاجا على فوز ويدودو.

ومنذ ​الانتخابات الرئاسية​ التي جرت في 17 نيسان/ أبريل الفائت، وناهزت نسبة المشاركة فيها 80% من أصل 190 مليون ناخب، لا ينفك مرشح المعارضة يتوعد بتنظيم تظاهرات ضخمة احتجاجا على ما يقول إنه تزوير واسع النطاق اعترى الانتخابات.