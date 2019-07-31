منظومة صواريخ "إس-350" قادرة على القتال وحيدة

وتحل منظومات "إس-350" محل منظومات "إس-300في". وتفوق المنظومة الجديدة منظومة "إس-300في" قدرة على صد الهجمات الصاروخية المكثفة.

وتحتوي منظومة "إس-350" على 12 صاروخا اعتراضيا من طراز "9إم96" و"9إم100"، وتستطيع أن تضرب 16 طائرة مهاجمة أو 12 صاروخا بالستيا في آن واحد، وتتعقب 32 هدفا على ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار و30000 متر.

وبإمكان صاروخ "9إم96" وهو صاروخ متوسط المدى، التغلب على وسائل الهجوم الجوي المتوفرة حاليا ومستقبليا، مع العلم أن إسقاطه أمر صعب جدا. أما صاروخ "9إم100" فهو قريب المدى ينفجر عند الاصطدام بالهدف ويمكن تفجيره عن بعد.

ويمكن استخدام منظومة "إس-350" لمساندة ومساعدة منظومة "إس-400" البعيدة المدى (400 كيلومتر) ومنظومة "بانتسير" القريبة المدى (1.2 – 20 كيلومترا). وتشكل المنظومات الثلاث مجتمعة حاجزا لا يمكن اجتيازه. في كل الأحوال فإن منظومة "إس-350" تستطيع أن تصد وحيدة هجوم الطائرات والصواريخ كما جاء في مجلة "أرميسكي ستاندارت".