موسكو تخاطب طهران بشأن المواطنين الروس المحتجزين على الناقلة البريطانية

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تدعو طهران لتسوية الوضع فيما يتعلق بالمواطنين الروس المحتجزين على متن سفينة "ستينا أمبيرو".

موسكو - سبوتنيك. وقالت الناطقة في إحاطة إعلامية "السفارة الروسية في إيران تراقب بانتظام قضية ثلاثة مواطنين روس من بين أفراد طاقم الناقلة البريطانية، التي ترسو في ميناء بندر عباس الإيراني".

وتابعت "وفي 26 تموز/ يوليو، سُمح لدبلوماسي السفارة الروسية لدى إيران بمقابلتهم. وصحة البحارة جيدة، ولا توجد شكاوى والإمدادات الغذائية وفيرة. وتلقت السلطات الإيرانية نداء لحل الوضع حول مواطني روسيا حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم".

وكانت السفارة الروسية في طهران، قد أعلنت السبت الماضي، أن دبلوماسيين روس، التقوا بأفراد من طاقم الناقلة "ستينا إمبيرو" الروس، المحتجزة في إيران، وأن صحة البحارة جيدة، وهم ما زالوا على متن السفينة.

واحتجزت إيران الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز في 18 من تموز/ يوليو الجاري، فيما بدا أنه رد على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية بمضيق جبل طارق، قبلها بأسبوعين.

واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.