الدفاع الروسية تعلن عن إطلاق أقمار صناعية للحماية والتفتيش والصيانة

أوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أهداف إطلاق سلسلة الأقمار الصناعية " كوسموس" التي أطلقت في تموز/ يوليو، حيث ستقوم بعمليات تفتيش الأقمار الصناعية والأجهزة الأخرى وصيانتها وحمايتها.

موسكو - سبوتنيك. أوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أهداف إطلاق سلسلة الأقمار الصناعية "كوسموس" التي أطلقت في تموز/ يوليو، حيث ستقوم بعمليات تفتيش الأقمار الصناعية والأجهزة الأخرى وصيانتها وحمايتها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تنفيذ عملية إطلاق ناجحة لصاروخ "سويوز-2.1 أ" وعلى متنه القمر الصناعي "ميريديان" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية.

يذكر أنه تم إطلاق سبعة أقمار صناعية من طراز "ميريديان " خلال الفترة ما بين أعوام 2006-2014.

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت قبل ذلك إطلاق الصاروخ الفضائي "سويوز-2.1 بي" مع أربعة أقمار صناعية عسكرية من قاعدة بليسيتسك، وأشارت الدفاع الروسية إلى أن جميع عمليات ما قبل الإطلاق وإطلاق الصاروخ "سويوز - 2.1 بى" قد نفذت بشكل طبيعي.