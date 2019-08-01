طيران الطوارئ الروسي يخمد حرائق 23 ألف هكتار خلال 24 ساعة

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، دميتري بولغاكوف، اليوم الخميس، أن طيران وزارتي الدفاع والطوارئ، أخمد اليوم، نيران حرائق في إقليم كراسنويارسك على مساحة 23 ألف هكتار.

كراسنويارسك - سبوتنيك. وقال بولغاكوف للصحفيين "اليوم، أكملت ثماني طائرات من طراز"إيل-76" المهمة، وتمكنت بالتعاون مع طيران الطوارئ من إخماد حريق على مساحة 23 ألف هكتار".

К тушению пожаров в Сибири по требованию президента подключилось Минобороны. Ведомство направляет свою группу в Красноярск и выделяет для работы самолеты и вертолеты pic.twitter.com/uzXDN49n7g — Коммерсантъ (@kommersant) August 1, 2019

وفي وقت سابق أفيد بأن وزارة الدفاع الروسية، بناءً على تعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين، أنشأت سلاحاً جوياً يضم 10 طائرات من طراز "إيل78" و 10 طائرات هليكوبتر من طراز "مي -8" للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات في إقليم كراسنويارسك. وترأس بولغاكوف فرقة العمل التابعة لوزارة الدفاع الروسية المعنية بإطفاء الحرائق.

ووفقاً لبولغاكوف، ستبدأ يوم غد الجمعة، في الساعة 5:00 بالتوقيت المحلي (بتوقيت موسكو) الطلعات التالية لطائرات "إيل -76".

МЧС подключилось к тушению пожаров в Сибири.



30 июля ведомство направило в Красноярск 15 дополнительных единиц техники и 100 спасателей из соседних регионов.



Но главное — на борьбу с огнём направлены вертолёт Ми-8, два самолёта-амфибии Бе-200, и ещё один ожидает вылета#Россия pic.twitter.com/NTex2yzUm1 — Алексей Ковалёв🇷🇺♑ (@LehaedKingisepp) July 31, 2019

وأشار بولغاكوف إلى أنه "من المتوقع أن يكون علينا غدًا إجراء 20 طلعة جوية لإطفاء الحرائق".

يذكر أنه وفقا للهيئة الفيدرالية لحماية الغابات (أفياليسوأوخرانا) فإن إجمالي مساحة الغابات الروسية التي تشتعل فيها النيران حاليا، وفقا للوضع القائم يوم 31 تموز/ يوليو، يبلغ قرابة 2.8 مليون هكتار. وتبلغ كبرى المساحات التي تشتعل فيها الحرائق 1.1 مليون هكتار في جمهورية ياكوتيا، وأكثر من 1 مليون هكتار في إقليم كراسنويارسك بالإضافة إلى 700 ألف هكتار في مقاطعة إركوتسك.