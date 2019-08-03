أول ظهور لمقاتلة الجيل الخامس على الأرض في معرض "ماكس 2019"

سيحتوي معرض الطيران الدولي المقام في ريف موسكو "ماكس 2019" على طائرة "سو-57" الروسية التي تمثل الجيل الخامس الأحدث حاليًا من المقاتلات.

ويتميز هذا المعرض بعرض مقاتلة الجيل الخامس الروسية خلال العرض الثابت.

وقال مصدر إعلامي في شركة "أو أ كا"، التي تدير صناعة الطائرات في روسيا لـ"سبوتنيك" إنه يتم في معرض "ماكس 2019" للمرة الأولى عرض مقاتلة "سو-57" خلال العرض الثابت على الأرض.

ولم تظهر مقاتلة "سو-57" في معرض "ماكس" من قبل إلا في الجو.

وأضاف المصدر أن طائرة "سو-57" ستشارك في استعراضات "ماكس 2019" الجوية أيضا.

وقامت طائرة "سو-57" بالطلعة الجوية الأولى في عام 2010. وفي عام 2019 تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شراء 76 طائرة من طراز "سو-57". ويجب أن تبدأ القوات الجوية الروسية تستلم طائرات "سو-57" خلال عام 2019.