تحديد مكان اختبار قاذفة المستقبل الروسية

وتم أخيرا إعلان مكان اختبار الطائرة المنتظرة التي عهد إلى شركة "توبوليف" بمهمة صنعها. فقد قال ألكسندر كونيوخوف، المدير العام لشركة "توبوليف"، في كلمة له في حفل ذكرى تأسيس مختبر الطيران في مدينة جوكوفسكي بريف موسكو إن هذا المختبر ينتظر اختبار الطائرة الجديدة.

وأعلن مصدر مطلع في شهر فبراير/شباط الماضي عن تحديد ملامح ومواصفات الطائرة المنتظرة التي ستحل محل طائرات "تو-160" و"تو-95إم إس" و"تو-22إم3" ضمن صفوف القوات الجوية الروسية.

وكان كونيوخوف قد صرح في وقت سابق أن قاذفة المستقبل ستخرج من المصنع في عام 2021 أو 2022.

ومن جانبه قال يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء حاليًا، إن قاذفة المستقبل قد تنجز رحلتها الجوية الأولى في عام 2025 أو 2026، مؤكدا على ضرورة أن تحتوي الطائرة المنتظرة على المزيد من الأسلحة وتكون خفية وتقلع من أي مطار.

وأفادت معلومات معلنة أن محرك قاذفة المستقبل ينتج 23000 كيلوغرام من قوة الدفع.