الخارجية الروسية تستدعي السفير الياباني

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، السفير الياباني في موسكو، تويوهيسا كودزوكي، على الانتهاكات في جزر كوريل الجنوبية التي ارتكبها المشاركون اليابانيون في عمليات التبادل دون تأشيرة مع الجزر.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفير الياباني لدى روسيا كودزوكي يوم 6 آب/ أغسطس إلى وزارة الخارجية الروسية. لفت نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف، انتباه السفير إلى عدم قبول "احتجاجات" طوكيو فيما يتعلق بالإجراءات الروسية على أراضيها ذات السيادة، وفقا نتائج الحرب العالمية الثانية، جزر الكوريل الجنوبية. تم التأكيد من الجانب الروسي على أن تعليقات طوكيو الرسمية فيما يتعلق بزيارات ممثلي القيادة الروسية إلى هذه المنطقة من منطقة ساخالين، وكذلك الأحداث المختلفة، بما في ذلك تنظيم الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والدفاعية، والحد من محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا".

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم كودزوكي مذكرة "احتجاج شديد اللهجة على الانتهاكات في جزر كوريل الجنوبية التي ارتكبها المشاركون اليابانيون في عمليات التبادل دون تأشيرة مع الجزر. وتم الإشارة للجانب الياباني إلى الحاجة إلى اتباع نهج حسن النية لتشكيل مجموعات دون التأشيرات".

وأوضح البيان أن السفير الياباني "وعد بتقديم تقرير عن هذا الوضع الذي أحيط به إلى طوكيو".