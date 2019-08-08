روسيا تبدأ العمل في مشروع طائرة عسكرية جديدة

وانخرطت في هذا العمل شركتان إحداهما شركة "توبوليف". وأبلغ مديرها العام ألكسندر كونيوخوف المشاركين في حفل الذكرى السبعين لإنشاء مختبر الطيران في مدينة جوكوفسكي بريف موسكو أن شركة "توبوليف" تتطلع إلى العمل على صنع طائرتين جديدتين، طائرة النقل العسكرية وطائرة الركاب الأسرع من الصوت، بصورة مشتركة مع مؤسسات البحث العلمي المتخصصة.

وتعمل شركة "إيليوشين" أيضا على صنع طائرة النقل الجديدة التي تلبي متطلبات وزارة الدفاع الروسية، وتعتزم إنجاز تصميمها في عام 2019.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في عام 2018 المواصفات المطلوب توافرها في طائرة النقل الجديدة التي ستحل محل طائرة "أن-12".

وقد أخبر مصدر في قطاع صناعة الطائرات وكالة "سبوتنيك" بطرح عدة خيارات في إطار مشروع طائرة النقل العسكرية الجديدة ومنها طائرة "أيليوشين 276" (إيل-276).