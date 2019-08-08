بوكلونسكايا: تركيا سوف تضطر إلى الاعتراف بضم القرم

قالت عضو مجلس الدوما الروسي، ناتاليا بوكلونسكايا، إن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من عدم الاعتراف بتبعية القرم لروسيا ليس مفاجئًا، مشيرة إلى أن أنقرة ستضطر عاجلاً أم آجلاً إلى الاعتراف.

وكتبت على صفحتها على الفيسبوك: "إن موقف الرئيس التركي أردوغان فيما يتعلق بعدم الاعتراف باستفتاء القرم غير مفاجئ. من المعروف أن القائد الشجاع والقوي والمستقل هو وحده القادر على قول الحقيقة واتخاذ قرارات مستقلة ومسؤولة تعتمد عليها بنية العالم في المستقبل".

وقال بوكونسكايا: "علينا أن نأخذ مثالاً من رئيسنا، فلاديمير بوتين، الذي سمع نداء سكان القرم واتخذ قرارًا تاريخيًا. عاجلاً أم آجلاً، سيتعين الاعتراف بخيارنا وقرارنا ونتذكر إلى الأبد: القرم هي روسيا".

وفقا لها، في العالم الحديث، في عصر العولمة، هناك عدد قليل جدا مثل هؤلاء القادة.

ومن جانبه قال أردوغان في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "تركيا لم تعترف ولن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم".