وسائل إعلام تفصح عن رواتب رواد الفضاء الروس

تجدر الإشارة إلى أن رواد الفضاء الروس الذين يشغلون مناصب بدوام كامل في مركز البحث العلمي وتدريب رواد الفضاء "يوري غاغارين"، يتلقون رواتب وفقا للائحة الدعم المادي لرواد الفضاء في روسيا الاتحادية"، وأشارت صحيفة "إزفيستيا" إلى أن وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" لم تعط أرقاما محددة.

وتضيف الصحيفة، أن راتب المرشح لرائد الفضاء هو 60.9 ألف روبل، ورائد الفضاء 63.8 ألف روبل، ويتلقى مدرب رواد الفضاء 88.45 ألف روبل؛ (الدولار يساوي 65 روبل).

ويوجد أيضا مكافآت كبيرة على الأداء الناجح للواجبات، ويمكن أن يحصل ممثلو هذه الوظائف على مكافآت شهرية تصل إلى 25% من الراتب، ويحصلون على الراتب الثالث عشر في نهاية السنة.

يشار إلى أن راتب رواد الفضاء يزداد وفقا لعدد رحلاتهم إلى الفضاء، ففي حالة ثلاث رحلات أو أكثر، يمكن أن يحصل رائد الفضاء والمدرب على مكافأة قدرها 120٪.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المفترض أن يحصل رائد الفضاء على مكافأة مالية إضافية للرحلات الجوية إلى الفضاء.