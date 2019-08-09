زاخاروفا تشكر أوكرانيا

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، على سماح السلطات الأوكرانية للطائرة الروسية بالطيران في المجال الجوي لروسيا.

ونشرت زاخاروفا تعليقها على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، وقالت فيها: "أوكرانيا سمحت لشركة الطيران الروسية Globus بالقادمة من إيطاليا إلى روسيا بالتحليق فوق الأراضي الأوكرانية لتتجاوز العاصفة الرعدية".

وأضافت زاخاروفا، قائلة: "نبأ عظيم شكرا لكم".

وتلقت السلطات الأوكرانية اتصالا من طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية Globus كانت متجهة من باري إلى موسكو تتطلب فيه تصريحا لدخول المجال الجوي الأوكراني لتجاوز العاصفة الرعدية.

واستغرقت الرحلة الجوية للطائرة الروسية ضمن الحدود الجوية لأوكرانيا حوالي 26 دقيقة.

وأغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، وذلك بسبب العلاقات المتوترة بين الدولتين على خلفية انضمام القرم إلى روسيا.

كما فرضت كييف عقوبات على شركات طيران روسية حلقت فوق شبه جزيرة القرم الروسية، وردت السلطات الروسية بالمثل على الطائرات الأوكرانية.