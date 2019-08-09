مدير الأمن العام اللبناني يعلن إطلاق سراح مواطن كندي كان محتجزا في سوريا

عبر مدير عام ​الأمن العام​، ​اللواء عباس إبراهيم، اليوم الجمعة، عن شكره لسوريا التي تجاوبت معه بشأن عملية إطلاق سراح المواطن الكندي كرستيان لي باكستر وتسليمه إلى السلطات اللبنانية.

وجاءت تصريحات إبراهيم خلال مؤتمر صحفي ضم المواطن الكندي الذي أطلق سراحه ومسؤولين يعملون في السفارة الكندية في لبنان.

وأشار إيراهيم إلى أن المواطن الكندي محتجز منذ سنة في سوريا بسبب مخالفة القوانين السورية وجدد شكره للدولة السورية وللتعاون وتقصير مدة الاحتجاز في سوريا.

وكشف إبراهيم أن المخالفة كانت "جسيمة" والدولة السورية اعتبرت هذه المخالفة أن لها طابعأمني. وأكد أن الدولة الكندية طلبت من الدولة اللبنانية التدخل للإفراج عنه.

وردا على سؤال، أشار اللواء إبراهيم إلى أن موضوع المعتقل جورج عبد الله في فرنسا على نار حامية، والرئيس عون يتابع الموضوع شخصيا وكلفه تنسيق الملف مع السلطات الفرنسية، ويأمل أن نراه قريبا بيننا.