برلماني: استخدام أسلحة مناخية ضد روسيا

صرح البرلماني أليكسي تشورافليف على الهواء في برنامج "60 دقيقة"، الذي تبثه قناة "روسيا 1"، أن استخدام الأسلحة المناخية الروسية يمكن أن يكون السبب وراء سوء الأحوال الجوية في روسيا.

وقال إن سبب الحرائق في سيبيريا والعواصف في موسكو يعود إلى استخدام الأسلحة المناخية.

ووفقا له، فإن روسيا حققت لأول مرة منذ عدة قرون تفوقا في الأسلحة العسكرية، مضيفا أن الدول الغربية لا تمتلك صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهذه الدول "لا تعرف ماذا تفعل".

وتابع "أعتقد (أنهم) يختبرون أسلحة مناخية. لا يمكن أن يكون الصيف هكذا، ونحن جميعا ندرك ذلك أنه لا يمكن أن يكون هكذا.... أعتقد أن هذا الأمر خطير ويجب أن نأخذه على محمل الجد".

كما أشاد البرلماني بعمل وزارة الطوارئ الروسية، لعملها في تنبيه السكان بالأعاصير والعواصف المرتقبة في مختلف المناطق من البلاد.