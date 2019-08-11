بوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

وجاء على الموقع الإلكتروني للكرمللين: "إنه لمن دواعي السرور أن يعتز المسلمون الروس بالتراث الثقافي والروحي الغني لآبائهم وأجدادهم، ويقومون بتربية وتعليم الجيل الشاب احترام تاريخ أسلافهم وتقاليدهم وعاداتهم. إن حياة الجالية المسلمة مليئة بالأعمال الطيبة والتعهدات: يولى الكثير من الاهتمام لتنفيذ المبادرات الاجتماعية والتعليمية والتنويرية".

وأضاف بوتين أن مساهمة المنظمات الإسلامية في تطوير "تعاون مثمر مع مؤسسات الدولة والعامة"، وكذلك في الحفاظ على "الحوار بين الأعراق والأديان" في روسيا قيمة.