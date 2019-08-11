وكالة روسية تتهم غوغل بنشر إعلانات عن تحركات غير مرخص لها في موسكو

طالبت الوكالة الفيدرالية الروسية المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إدارة شركة "غوغل" بإيقاف الإعلانات على "يوتيوب" التي تدعي إلى تحركات غير مرخصة بوسط موسكو.

وأفاد موقع الوكالة الفيدرالية الروسية أنها نقلت رسالة إلى شركة "غوغل" لاتخاذ تدابير لمنع نشر إعلانات تتعلق بالاحتجاجات غير المرخص لها من قبل السلطات الروسية في موسكو عبر "يوتيوب".

وبحسب الوكالة، تقوم بعض الكيانات عبر صفحات اليوتيوب بشراء الإعلانات لنشر مقاطع فيديو تحرض المتابعين للمشاركة باحتجاجات غير مرخصة وسط موسكو متعلقة بالانتخابات المحلية الروسية.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ناشدت الوكالة الروسية "روسكومنادزور" شركة "غوغل" وقف بيع الإعلانات لكيانات مجهولة على يوتيوب استخدام خدماتها، وذلك لنشرها دعوات لانتهاك قانون الانتخابات الروسي.