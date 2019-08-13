الإرهابيون يحاولون تجنيد الطلبة الأجانب الدارسين في الجامعات الروسية

أكد مدير جهاز الأمن الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن الإرهابيين الدوليين يحاولون تجنيد الطلاب الأجانب ممن يدرسون في الجامعات الروسية.

موسكو - سبوتنيك . وقال بورتنيكوف، خلال اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب: "يواصل مبعوثو المنظمات الإرهابية الدولية محاولة تجنيد المهاجرين المقيمين على أراضي روسيا إضافة إلى الطلاب الأجانب الذين يدرسون في المؤسسات التعليمية الروسية".

حتى هذا الحين، لم تبلغ الأجهزة الأمنية، عن هذا الجانب والحديث كان يدور بالأساس حول العمال المهاجرين.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، يخوضون حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي(لمحظور في روسيا) والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار، وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.