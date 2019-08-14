Widgets Magazine
تسجيل
12:14 14 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    مفاعل-نووي

    الانفجار النووي الروسي... ما الذي جرى حقا؟

    © Photo /
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 8 من الشهر الجاري، عن مقتل شخصين في ميدان للاختبارات العسكرية في مقاطعة أرخانغيلسك شمالي روسيا، ليرتفع بعد ذلك عدد الضحايا إلى 5 أشخاص وفق بيان شركة "روس آتوم".

    عدد الضحايا ارتفع بعد ذلك إلى 7 أشخاص، اثنان منهم من وزارة الدفاع الروسية، وأوضحت "روس آتوم" أن الضحايا لقوا حتفهم أثناء اختبار مصادر للقدرة النظائرية، فيما نفت وزارة الدفاع والسلطات المحلية انبعاث أي إشعاعات أو مواد خطيرة في الهواء جراء الحادث، مؤكدة أن الإشعاع في المنطقة عند المستوى الطبيعي.

    وتم الإعلان عن معدل طبيعي للإشعاع في آخر فحص إشعاعي لقرية "نينوكسا"، الواقعة بالقرب من ميدان التدريب مسرح الانفجار، حيث تم إجراء فحص شامل للقريبة بواسطة معدات حساسة للغاية، أظهرت أن الإشعاع يتوافق مع القيم الطبيعية.

    وسائل الإعلام الغربية تلقفت الخبر وبدأت بتضخيمه وتداوله على مستوى واسع، حتى أن الكثير من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثوا عن انفجار نووي في قاعدة نيونكس العسكرية الروسية في مدينة سيفيرودفينسك، وعن أن السلطات الروسية تتكتم على الكارثة، وحتى أن العديد منهم شبهها بكارثة تشيرنوبل،  وتعددت الروايات وأماكن حصول الانفجار، على الرغم من أن وزارة الدفاع في روسيا كانت أول من أعلن الخبر.

    وظهرت تضارب في العناوين على وكالات الأنباء الغربية وعلى صفحات ومواقع أعرق وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة، فتارة كانت انفجار صغير في مفاعل نووي روسي، ومرة أخرى كانت تجربة نووية روسية، وأن على الدول الأوروبية الحذر من الحكومة الروسية، لكن الأغرب كانت بعض المواقع العربية التي ربطت ظهور شفق أحمر بيوم القيامة.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد على حسابه على تويتر، بأنه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحا مشابها لذلك الذي يرجح أنه سبب الانفجار، لكنه وقع في موقف محرج عندما نفى أحد الخبراء الأمريكيين المرموقين صحة هذه المعلومات.

    وعن هذا الانفجار وردة فعل وسائل الإعلام الغربية والرئيس الأمريكي ترامب، تحدث لـ"سبوتنيك" فلاديمير شابوفالوف نائب مدير معهد التاريخ والسياسة في جامعة موسكو الحكومية، ويقول: "في البداية أود أن أقول إن الولايات المتحدة مرة أخرى وصلت إلى قمة المهزلة، فهم ببساطة استخدموا موت الآخرين لمصالحهم الخاصة، ففي مثل هذه الحالات من المعتاد التعبير عن التعازي، بدلا مما قاله ترامب".

    ويتابع شابوفالوف: ترامب تحدث عن نقطتين فقط، أنهم يملكون تقنيات أكثر تطورا، لكن كيف عرف ذلك؟، إنها تخيلاته، والأمر الثاني: من السيء حدوث هذا الأمر الذي أقلق السكان، لأنه من غير المعروف ما حدث مع الأسلحة النووية، لكنه قدم تقييما غير مقبول على الإطلاق لهذه المأساة من وجهة نظري.

    ويكمل: "بالطبع على السكان أن يعلموا إذا ما كان هناك أي تهديد للحياة فيما يرتبط بتسرب المواد المشعة، في حال كانت هناك أسرار هناك موجودة أم لا، وأعتقد أن الإدارة العسكرية الروسية قدمت معلومات شاملة في هذا الشأن، وأعتقد أن جميع الإدارات المعنية بالحادث قد قدمت إجابات كافية وشاملة عن طبيعة الحالة هناك وعن عواقبها.

    وعن الانفجار في القاعدة العسكرية الروسية وفي لقاء مع "سبوتنيك"، يقول إيغور أوستريتسوف بروفسور العلوم التقنية: "انفجر نظام الدفع ومصدر الطاقة غير النظائري على التوالي، وهذا المكان ملوث بشكل طبيعي، كونه مرتبط بموقع إطلاق المركبات الفضائية، لكن ما حدث لا يمكن مقارنته بانفجار مفاعل نووي بالطبع، فمصدر الطاقة هنا قليل جدا.

    ويكمل أوستريتسوف: "العمل في المكان الذي وقع فيه الحادث لن يتغير، لأن الميدان أكبر بكثير من مساحة التلوث، لكني أعتقد أن الوصول والعمل إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث سيكونان محدودين لفترة معينة، وعلى الأرجح سيتم إزالة المواد الإنشائية الملوثة، وإزالة طبقة من التراب الملوث إن وجدت، وأن يكون هناك تلوث خارج الميدان لا يستحق حتى التفكير فيه، والزيادة الطفيفة التي حدثت في نسبة الإشعاعات، من السهل جدا أن تعود إلى طبيعتها، وهي ليست موجودة".

     وعن مستوى الإشعاع في مدينة سيفرودفينسك والمنطقة المحيطة بها، اتصلت وكالة "سبوتنيك" برئيس الدائرة الصحفية لوزارة الطوارئ في منطقة أرخانغليسك دميتري تشيستياكوف، والذي أكد أن زيادة مستوى الإشعاع هناك لا تكاد تذكر، وأنها أقل من 1/1000 من معدل الإشعاع الذي يمكن أن يتلقاه الشخص.

    ويكمل تشيستياكوف: وفقا لمعهد التنمية الآمنة للطاقة النووية فإن زيادة طفيفة في الإشعاع لوحظت في الـ8 من الشهر الحالي، يمكن أن يقال عنها زيادة تافهة، وهي 1/1000 من معيار الإشعاع السنوي، وهي لا تستدعي القلق أبدا، وبما أن سيفيردفينسك هي حوض بناء السفن النووية، هناك مراقبة خاصة للمدينة، وفي أرخانغليسك تقع أجهزة الاستشعار وأنظمة التجكم الآلي، وقد تم مراقبة الإشعاع لعدة أيام، لكن التلوث كان محليا وقصير الأجل، ولا شيء يهدد الصحة العامة.

    وفي لقاء مع راديو "سبوتنيك"، تحدث فاليري ستيبانكينو بروفسور العلوم البيولوجية والعضو في اللجنة العلمية الروسية للحماية من الإشعاع، ورئيس مختبر البحوث الطبية الإشعاعية، ويقول: "لم يكن هناك سلسلة ردات فعل، بل كان فقط تخفيض الضغط عن مصدر الطاقة النظائري، وكان التلوث محليا وقصير الأجل، ولا شيء يهدد الصحة العامة".

    ويكمل  ستيبانكينو: زيادة الإشعاع كانت تماما بمعدل 1.5- 2 مرة، لذلك لا يوجد شيء للحديث عنه، وفي كل مرة يتم فيها اختبار تقنية جديدة، يعرض الناس أنفسهم للخطر، لذلك أريد أن أحني رأسي للأشخاص الذين ماتوا، لقد ماتوا من الإنفجار وليس من الإشعاع.

    وتحدثت "سبوتنيك" لأحد السكان المحليين في مدينة واسمه غريغوري فيدوتوف، والذي أكد أن الأمر عادي، لكن الحدث أخذ أكثر من أبعاده هذه المرة، ويقول: "العاملون في وزارة الدفاع صامتون، ولكن بشكل عام لا يوجد إشعاع، في يوم الانفجار كان هناك مستوى صغير، لكن لا يوجد أي ذعر أو محاولات للرحيل، أو حتى هجوم كبير على الصيدليات، ولسوء الحظ يحدث هذا الشيء أحيانا، لكن ببساطة لم يكتبوا عن هذا الشيء من قبل.  

    انظر أيضا:

    روس أتوم: حادث أرخانغيلسك وقع على منصة بحرية
    الكلمات الدلالية:
    روس أتوم, الجيش الروسي, النووي, صواريخ, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    إنفوجرافيك - منظومة صواريخ إس-500
    منظومة الصواريخ "إس-500"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك