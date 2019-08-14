روسيا والصين تجريان 120 نشاطا إعلاميا مشتركا

من بين الأحداث المخطط لها، وفقا لموقع وزارة الاتصالات الروسية، هناك منتديات إعلامية ومعارض كتب، وجولات صحفية ومسابقات في مجال الصحافة، وتبادل الطلاب. وبالإضافة إلى ذلك، سيتبادل الطرفان المحتوى التلفزيوني والإذاعي، وسيعملان معاً على إنشاء العديد من الأفلام والمسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة. وأيضا في إطار التعاون سيظهر في روسيا، مركز لترجمة الأفلام والبرامج التلفزيونية.
وتابع البيان "أعد الطرفان أيضاً، اتفاقا حكوميا بشأن التعاون في مجال الإنتاج المشترك للبرامج التلفزيونية."
بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لوزارة الاتصالات، بدأ الأسبوع التلفزيوني الروسي - الصيني، حيث جرى خلاله توقيع اتفاقيات تعاون بين شركات التلفزيون من إقليمي بورياتيا وبريموري الروسيين مع "إس بي في. تي في"، وتلفزيون شنغهاي وعدد من القنوات التلفزيونية الإقليمية في الصين.
كما أجريت محادثات بين رئيس الوفد الروسي - نائب رئيس وزير الاتصالات، أليكسي فولي، مع مدراء التلفزيون الصيني الحكومي والتلفزيون في مقاطعة هيلونغجيانغ. وترأس الوفد الصيني، نائب رئيس الإدارة العامة لجمهورية الصين الشعبية للإذاعة والتلفزيون، نفان وي بينغ .
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