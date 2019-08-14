روسيا والصين تجريان 120 نشاطا إعلاميا مشتركا

أعلنت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تجريان هذا العام والعام المقبل 120 حدثا مشتركا في المجال الإعلامي.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation وسائل إعلام صينية تشيد بأحدث طائرة روسية

موسكو- سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على موقعها الإلكتروني: تضمنت خطة التعاون الإعلامي الروسي - الصيني في المجال الرقمي للفترة 2019-2020 أكثر من 120 مناسبة. تمت الموافقة على الوثيقة من قبل المشاركين في الاجتماع الثاني عشر للجنة الفرعية للتعاون الإعلامي التابع للجنة الروسية الصينية للتعاون الإنساني، الذي انعقد في هاربين الصينية، اليوم الأربعاء".

من بين الأحداث المخطط لها، وفقا لموقع وزارة الاتصالات الروسية، هناك منتديات إعلامية ومعارض كتب، وجولات صحفية ومسابقات في مجال الصحافة، وتبادل الطلاب. وبالإضافة إلى ذلك، سيتبادل الطرفان المحتوى التلفزيوني والإذاعي، وسيعملان معاً على إنشاء العديد من الأفلام والمسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة. وأيضا في إطار التعاون سيظهر في روسيا، مركز لترجمة الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وتابع البيان "أعد الطرفان أيضاً، اتفاقا حكوميا بشأن التعاون في مجال الإنتاج المشترك للبرامج التلفزيونية."

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لوزارة الاتصالات، بدأ الأسبوع التلفزيوني الروسي - الصيني، حيث جرى خلاله توقيع اتفاقيات تعاون بين شركات التلفزيون من إقليمي بورياتيا وبريموري الروسيين مع "إس بي في. تي في"، وتلفزيون شنغهاي وعدد من القنوات التلفزيونية الإقليمية في الصين.

كما أجريت محادثات بين رئيس الوفد الروسي - نائب رئيس وزير الاتصالات، أليكسي فولي، مع مدراء التلفزيون الصيني الحكومي والتلفزيون في مقاطعة هيلونغجيانغ. وترأس الوفد الصيني، نائب رئيس الإدارة العامة لجمهورية الصين الشعبية للإذاعة والتلفزيون، نفان وي بينغ .