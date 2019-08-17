انتهاء التجمع الذي دعا له الحزب الشيوعي الروسي في موسكو

انتهى التجمع الذي دعا له الحزب الشيوعي الروسي، اليوم السبت، والذي جرى في شارع الأكاديمي ساخاروف بموسكو. وذلك بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".

موسكو - سبوتنيك. وقال منظم الفعالية "الجزء الرسمي من المسيرة قد اكتمل، ويبدأ الجزء الموسيقي غير الرسمي من الحفل".

وجرى التجمع، الذي دعا له الحزب الشيوعي الروسي، تحت شعار "انتخابات نزيهة ونظيفة! من أجل حكم القانون والحقوق الاجتماعية للمواطنين!". حضر التجمع زعماء الحزب الشيوعي الروسي ونواب مجلس الدوما (البرلمان) وسياسيين معروفين وشخصيات روسية عامة. ووفقا لوزارة الداخلية الروسية، فقد حضر الفعالية المصرح بها حوالي 4 آلاف شخص.

وذكر مراسل "سبوتنيك"، بأن أولئك الذين قرروا عدم البقاء في الحفل الموسيقي يغادرون بهدوء شارع ساخاروف.

وفي وقت سابق، ذُكر أن التجمع يجري بمشاركة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، واللجنة الإقليمية للحزب الشيوعي الروسي، واتحاد الضباط السوفيت، وحركة دعم الجيش "ونديجدا روسيا" واتحاد شباب لينين الشيوعي الروسي، "روسكي لاد"، وبمشاركة عدد من المنظمات الوطنية اليسارية والوطنية العامة.