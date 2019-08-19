أحدث سفينة هيدروغرافية تصل إلى كامتشاتكا

وصلت أحدث سفينة هيدروغرافية من مشروع 19910 "ألكسندر روغوتسكي"، المصمم خصيصًا لأسطول المحيط الهادئ في حوض بناء السفن بلاغوفيشينسكي، إلى كامشاتكا.

دخلت أحدث سفينة هيدروغرافية من مشروع 19910 "ألكسندر روغوتسكي" ضمن أسطول المحيط الهادئ، بتكليف من وزارة الدفاع الروسية في حوض بناء السفن بلاغوفيشينسكي، وقد وصلت إلى كامتشاتكا.

بدأ العمل على السفينة، التي تحمل اسم الأميرال والهيدروغراف الشهير، ألكسندر روغوتسكي، في فبراير/شباط 2016. تم احتساب عقد البناء حتى عام 2020، لكن المصنع نفذه قبل الموعد المحدد. لقد تم بالفعل اختبار مجمع الملاحة والهيدروغرافيا المركب على متن السفينة من قبل موظفي المصنع مع طاقم السفينة.

يبلغ طول السفينة حوالي 59 مترًا، والعرض 11.4 مترً، والعمق 5.4 مترً، والسعة 1270 طنًا. تم تصميم "ألكسندر روغوتسكي" لدراسة التضاريس السفلية، وبمساعدتها سوف يقومون أيضًا بخدمة معدات الملاحة ونقل الأشخاص والبضائع. طاقم السفينة - 22 شخصا.