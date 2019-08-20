هيئة حكومية روسية تفرض غرامة على شبكة "سي إن إن" الأمريكية

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية غرامة على شبكة "سي إن إن" الأمريكية لمخالفتها قانونا يتعلق بمستوى الصوت خلال نشرها لإعلان عن القناة.

نشرت هيئة الاحتكار الروسية على موقعها الخاص عن فرض غرامة مالية على شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لبثها إعلانات تعرف بالقناة تجاوزت فيه الحد المسموح من مستوى الصوت.

ووصلت قيمة الغرامة الى 200 ألف روبل.

وكانت الهيئة الروسية قد سجلت، في وقت سابق، عددا من التجاوزات التي قامت بها الشبكة التلفزيونية بما يخص حجم الصوت المستخدم في نقل المعلومات التلفزيونية والتي تراوحت من 1.6 ديسيبل إلى 9.6 ديسيبل مع 1.5 ديسيبل مسموح به.

ووجدت الهيئة بأن الشبكة خالفت القانون بتجاوزها للحد المسموح به من المستوى الصوت.