موسكو: الغرب غير قادر على منع سباق التسلح في الفضاء لافتقاده الإرادة السياسية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخايل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية لا تملك الإرادة السياسية لمعالجة قضية منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي.

وقال أوليانوف، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": للأسف، يجب الاعتراف بأن الدول الغربية ليست لديها الإرادة السياسية للمشاركة في منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي. لا يبدو أنهم يهتمون حقًا بالاحتمال الحقيقي لتحويل الفضاء الخارجي إلى ساحة مواجهة عسكرية".

5/5 К сожалению, приходится признать, что у западных стран нет политической воли заниматься предотвращением гонки вооружений в #космосе. Их, похоже, не очень заботит реальная перспектива превращения космического пространства в арену военного противостояния. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 20, 2019

وأوضح أن الإجراء الأكثر موثوقية لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي هو وضع اتفاق دولي مناسب، مشيراً إلى أن روسيا والصين قدمتا في عام 2007 خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف مشروع معاهدة حول منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، لكن الدول الغربية ترفض رفضًا قاطعًا مشروع المعاهدة وفكرة المفاوضات ذاتها.

وأضاف أوليانوف، "أن الغربيين يستشهدون بعدم وجود تعريف متفق عليه لـ "الأسلحة في الفضاء"، لكن ماذا في ذلك؟ لا يوجد تعريف متفق عليه للإرهاب أيضاً، لكن هل هذا حقًا سبب لعدم التحرك؟. إن المعارضين يعرقلون هذا بوضعهم العربة أمام الحصان، لا ينبغي أن تكون التعاريف شرطًا، ولكن نتيجة للمفاوضات".

3/5 Западники ссылаются на отсутствие согласованного определения «оружия в космосе». Ну и что?Согласованного определения терроризма тоже нет, но разве это повод для бездействия?Оппоненты ставят телегу впереди лошади. Определения должны быть не условием,а результатом переговоров. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 20, 2019

وأضاف أن روسيا والصين لم تدعيا أبدًا أن مشروعهما مثالي، واصفين إياه بأنه أساس لبدء المفاوضات، حيث يمكن للمعارضين خلاله تعديل المشروع أو اقتراح مشروعهم.

4/5 РФ и КНР никогда не претендовали на то, что их проект идеален. Это лишь стартовая основа для переговоров. Если в нем есть недостатки, то оппоненты вольны вносит поправки или даже представить свой собственный проект, если,конечно,перспектива гонки вооружений их не устраивает. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 20, 2019

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن موسكو على استعداد لإجراء حوار على قدم المساواة مع جميع البلدان للحفاظ على فضاء خال من الأسلحة باعتباره أحد الشروط لضمان السلام، وأكدت أن منع سباق التسلح في الفضاء لا يزال أولوية السياسة الخارجية لروسيا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أوعز للبنتاغون بالبدء بتشكيل القوات العسكرية الفضائية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى القيادة في الفضاء، ولا تعتزم التضييق على روسيا والصين.

هذا وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق، ثلاث وثائق روسية حول "عدم البدء أولا بنشر أسلحة في الفضاء" و "تدابير الشفافية وتعزيز الثقة في النشاط في الفضاء" و"التدابير العملية المستقبلية لتفادي سباق التسلح في الفضاء".