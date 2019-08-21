لافروف: روسيا ستتضامن دائما مع فنزويلا وستتصدى للضغط المفروض عليها

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو ستبقى دائما متضامنة مع فنزويلا، أنها عازمة على التصدي للضغط المفروض على كاراكاس.

وقال لافروف خلال لقائه مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز: "كنا وسنكون دائما ملتزمين بهذه المبادئ القانون الدولي، وسنكون دائمًا متضامنين معكم، وفي الدفاع عن حق كل شعب في اختيار مسارات التنمية الخاصة به والتصدي بشكل حازم لأي أساليب ابتزاز وضغط غير شرعية وأحادية الجانب".

وتجري في هذه الفترة مفاوضات بين وفد عن الحكومة الفنزويلية ووفد عن المعارضة بقيادة غوايدو في العاصمة النرويجية أوسلو من أجل إنهاء النزاع في البلاد، الذي استمر عدة أشهر.

وأفادت مصادر إعلامية في وقت سابق، أن وفد الحكومة يضم وزير الإعلام، خورخي رودريغز، فيما يشارك العضو البارز في الجمعية الوطنية، ستالين غونزاليز، في المفاوضات من جانب المعارضة.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.