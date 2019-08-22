زاخاروفا تؤكد امتلاكها معلومات عن تبادل محتجزين بين موسكو وكييف لكن لا يمكنها الكشف عنها

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن لديها معلومات بشأن تبادل محتجزين بين روسيا وأوكرانيا، لكنها لا تستطيع الكشف عنها.

موسكو - سبوتنيك. قالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "لدي معلومات، لكن لا يمكنني الكشف عنها. نحن نعتقد أنه في هذه الحالة، وعلى الرغم من كل انفتاحنا، إلا أنه ينبغي حل جميع هذه القضايا على أساس قانوني من قبل المتخصصين والسلطات المختصة على أساس قانوني. وهذا ما سيحدث".

وفى وقت سابق قال المحامي فالنتين ريبين لوكالة "سبوتنيك"، أن ألكسندر بارانوف ومكسيم أودينتسوف ويفغيني ميفيدوف ضمن عملية تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، بيد أن موعد التبادل غير معروف بعد. وفي الوقت نفسه، رفض المحامي تحديد عدد الروس في عملية التبادل.

من جانبه أعلن إيغور سفينتسيتسكي محامي الجندي السابق في القوات الخاصة الأوكرانية لمكافحة الشغب "بيركوت" ألكسندر ستاروف، اليوم الخميس، أن من المقرر أن يتم تبادل المحتجزين بين أوكرانيا وروسيا يومي 28 و29 آب/ أغسطس. حيث قال أنه يجري إعداد (ألكسندر ستاروف) لمبادلته بواحد من بحارتنا، مشيراً بقوله أنه لا يستطيع معرفة مقابل من سيتم استبداله وأن كل شيء سيعرف في 28-29 آب/ أغسطس، عندما يتم تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا.