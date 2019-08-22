روسيا: العالم على بعد خطوة واحدة من سباق تسلح غير منضبط

أعلن مندوب روسيا بالإنابة لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أنه بسبب الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة، أصبح العالم على بعد خطوة واحدة من سباق تسلح غير منضبط.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "حلفاء واشنطن الأوروبيون جراء تدليل الولايات المتحدة، خطوة وراء خطوة يعودون إلى الوضع التاريخي، عندما كانت الصواريخ موجهة إلى المدن الأوروبية من مختلف الجوانب".

وأضاف "إننا جميعا على بعد خطوة واحدة من سباق تسلح غير منضبط وغير منظم بسبب طموحات الولايات المتحدة الجيوسياسية".

هذا وانتهت معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في الـ2 من آب/ أغسطس الجاري بمبادرة من الولايات المتحدة. في نفس اليوم، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبدأ في تطوير صواريخ أرض أرض متوسطة وقصيرة المدى غير نووية حظرتها معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار مراراً إلى أن روسيا لا ينبغي لها ولن تنساق إلى سباق تسلح باهظ الثمن لموسكو، موضحاً في الوقت نفسه أن جميع مقترحات روسيا بشأن نزع السلاح "ما زالت مطروحة والأبواب مفتوحة".