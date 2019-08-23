أردوغان يعتزم زيارة روسيا في 27 الشهر الجاري

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة روسيا في 27 آب/أغسطس.

أنقرة - سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئاسة التركية "يعتزم الرئيس القيام بزيارة إلى روسيا الاتحادية تستمر ليوم واحد".

ولم يقدم المكتب الصحفي أية تفاصيل عن برنامج الزيارة.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري جلسة مباحثات في موسكو مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي سيقوم بزيارة إلى موسكو 27 آب/ أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد في إدلب، بحسب بيان أصدره الكرملين، اليوم الجمعة.

وأضاف البيان "كما تمت مناقشة قضايا التعاون الروسي التركي في سياق استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتم الاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة للقضاء على التهديد الإرهابي الناشئ من هذه المنطقة وضمان تنفيذ مذكرة سوتشي المؤرخة 17 أيلول/ سبتمبر 2018".

يذكر أن وحدات الجيش السوري طبقت طوقا كاملا على نقطة المراقبة التركية في مورك شمال حماة بعد سلسلة من عمليات السيطرة على مدن وبلدات في محيطها خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.