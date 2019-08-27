باشكيرستان... رجل ينبش قبر صديقته والسبب؟

قام رجل في مدينة أورينبورغ الواقعة في جمهورية باشكيرستان الروسية بنبش قبر صديقته للتحقق من هوية الشخص المدفون في القبر.

ووفقا للخدمة الصحفية التابعة لوزارة الداخلية في باشكيرستان قامت والدة الفتاة التي توفيت عام 2017 بالاتصال بالشرطة يوم 23 آب/ أغسطس الجاري والابلاغ عن أن شخصا ما قام بنبش قبر ابنتها.

وقال مصدر في الشرطة "لقد ثبت بشكل أولي أن أحد ساكني مدينة أورينبورغ يبلغ من العمر 32 عامًا كان على معرفة بالمرأة المتوفاة في حادث سير عام 2017. لم يصدق الرجل أنها ماتت ودفنت في هذا المكان، وقرر التأكد من صحة النبأ شخصيًا."

واعتقلت سلطات إنفاذ القانون الرجل وتم فتح دعوى قضائية بتهمة إساءة معاملة جثث الموتى وأماكن دفنهم.