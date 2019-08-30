انتظار عمليات قتالية في الفضاء

تسير الأمور إلى أن يصبح الفضاء مسرحا للعمليات الحربية.

صرح بذلك رئيس وكالة الفضاء الروسية. وأعلن دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)، عبر موقع "تويتر" أن كل شيء يسير ببطء إلى ذلك.

В США начало работу космическое командование и “скоро” будут созданы космические войска, заявил Трамп.



“Космос - следующая область военных действий”, - провозгласил он. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) August 29, 2019

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أتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن الفضاء مسرحا جديدا للعمليات الحربية خلال إعلانه، الخميس، عن بدء عمل القيادة العسكرية الفضائية الأمريكية وإنشاء القوات الفضائية الأمريكية قريبا.

وأصدر ترامب أوامره بإنشاء القوات الفضائية في شهر فبراير/شباط الماضي.

وأشار المسؤولون الروس إلى أن الولايات المتحدة تمهد بذلك لعسكرة الفضاء، وأن روسيا تضطر إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة نية الولايات المتحدة لاستخدام الفضاء لأغراض عسكرية.