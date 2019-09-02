عقد محادثات بين وزيري الطاقة الروسي والإيراني في موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقد محادثات بين وزيري الطاقة الروسي والإيراني في العاصمة الروسية اليوم الاثنين.