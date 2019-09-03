من يؤمن المصاريف الجامعية للطلاب في روسيا؟

CC0 ما هي الوظائف الأعلى أجرا في روسيا؟ ، فإن 72 في المئة من عقود التأمين التراكمي لأغراض تعليمية تم توقيعها من قبل النساء و28 % من قبل الرجال، وهذا بعد تحليل بيانات 40 ألف زبون في الفترة ما بين أغسطس/آب 2018 إلى أغسطس/آب 2019.

وأغلب العملاء ممن يعيش في موسكو بنسبة 15 5 آلاف شخص في المئة و8 في المئة 2.7 ألف شخص من ضواحي موسكو، ويبدأ معظم الآباء الادخار لأبنائهم بين سن 26 و35 بنسبة 35 في المئة من العملاء وبين سن 36 و45 بنسبة 93 في المئة من العملاء.

ويعمل الآباء على دعم التأمين التراكمي في مختلف المجالات، من المديرين والباعة والسائقين والعاملين في المجال الطبي والمحاسبين والمهندسين وحتى ربات البيوت والمتقاعدين.

وقالت الخبيرة من جامعة الاقتصاد، غسانوفا، إن الجنس هو عامل مهم في السلوك المالي. فالنساء أكثر توازنا في إدارة الشؤون المالية وغالبا ما يوفرن للعلاجات الطبية، لمساعدة الأطفال ولتأمين الحياة في سن الشيخوخة. لذلك ليس من المستغرب أن تكون الأمهات هن اللائي يجمعن الأموال في أغلب الأحيان".

الجدير بالذكر، أن تكاليف الجامعات ارتفعت بنسبة 15 في المئة، وفقا لبيانات الإحصائية الروسية لعام 2018.