تحطم طائرة "سو 25" في إقليم ستافروبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء،عن تحطم طائرة عسكرية من طراز "سو 25 أ-ب" في إقليم ستافروبول الواقعة شمالي القوقاز.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها حول الحادثة " أن طائرة من نوع "سو-25" تحطمت في منطقة غير مأهولة بالسكان".

На Северном Кавказе разбился Су-25УБ



Во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северного Кавказа. pic.twitter.com/MZflcRL3xL — ГлавТвит (@GlavTW) September 3, 2019

وأضافت الوزارة في بيانها أنها يجري البحث عن الطيارين المفقودين".

وتابع بيان الوزارة "تحطمت الطائرة في منطقة نائية وغير مسكونة وهذا ما قلل من الخسائر البشرية".