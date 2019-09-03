تحطم طائرة "سو 25" في إقليم ستافروبول

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها حول الحادثة " أن طائرة من نوع "سو-25" تحطمت في منطقة غير مأهولة بالسكان".
На Северном Кавказе разбился Су-25УБ— ГлавТвит (@GlavTW) September 3, 2019
Во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северного Кавказа. pic.twitter.com/MZflcRL3xL
وأضافت الوزارة في بيانها أنها يجري البحث عن الطيارين المفقودين".
وتابع بيان الوزارة "تحطمت الطائرة في منطقة نائية وغير مسكونة وهذا ما قلل من الخسائر البشرية".
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