مقاتلة الجيل الخامس الروسية تتزود بـ"خنجر خاص"

ويعتبر هذا الصاروخ من الأسلحة الرهيبة لاسيما وإنه يستطيع أن يحمل رأسا نوويا. وصمم صاروخ "كينجال" للانطلاق من الطائرة. ويمكّن هذا الصاروخ الطائرة من تدمير هدف محدد من دون أن تدخل مجال عمل مضادات الطائرات.

وينطلق صاروخ "كينجال" نحو الهدف بسرعة هائلة تجعل إسقاطه أمرا صعبا جدا.

واسترعى صاروخ "كينجال" انتباه الإعلام الأجنبي، وعلى الأخص الإعلام الأمريكي. وأفادت مجلة أمريكية تتخصص في الشؤون العسكرية أن طائرة من طراز "ميغ-31" تحمل صواريخ "كينجال" شوهدت أخيرا في سباق الطائرات "أفيادارتس" الذي أقيم في مقاطعة ريازان بروسيا.

وتمت صناعة صواريخ "كينجال" لطائرات "ميغ-31" و"تو-22إم3". وأخيرا بدأت روسيا العمل على صنع صاروخ من نوع "كينجال" لمقاتلة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات. وسيكون هذا الصاروخ بالحجم الذي يسمح بإخبائه داخل الطائرة لكي تبقى طائرة "سو-57" خفية لا يكشفها الرادار.

وقالت جريدة روسية إن صاروخ "الخنجر" سيزيد من خطورة مقاتلة الجيل الخامس الروسية.