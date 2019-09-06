الغرب الروسي يحتمي بصواريخ متطورة

حصلت قوات الدفاع الجوي في الغرب الروسي على منظومة صواريخ مطوّرة من نوع "إس-300".

وقال جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الغربية إن طواقمها وصلت إلى مواقعها في مقاطعة فورونيج وبدأت تتسلم معداتها.

وتم تعزيز إمكانيات منظومة "إس-300بي إم-2" بتزويدها بصاروخ جديد تمت صناعته لها، وزيادة إمكانيات مركز قيادة المنظومة لاكتشاف وتعقّب الأهداف البالستية (الصواريخ)، مع الحفاظ على إمكانيات اكتشاف الأهداف الأيرودينامية (الطائرات). ويقدر الصاروخ الجديد على إصابة الأهداف البالستية على بعد 40 كيلومترا وتدميرها بتفجير ما تحمله من متفجرات، ويستطيع إصابة الأهداف الأيرودينامية على بعد 200 كيلومتر.

وخصصت منظومة إس-300بي إم-2" لحماية منشآت الدولة وقواتها المسلحة من هجمات الطائرات والصواريخ وغيرها من وسائل الهجوم الجوي في شتى الظروف، وبالأخص في ظروف التشويش الإلكتروني.

وستباشر المنظومة مهمتها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.