سفير ألمانيا الجديد لدى موسكو يعبر عن إعجابه الكبير بروسيا وشعبها

أعلن السفير الألماني الجديد ، غيزا أندرياس فون غاير، اليوم الجمعة، إنه جاء للعمل في موسكو، ولديه شعور بالإعجاب الكبير بروسيا وشعبها وثقافتها.

موسكو - سبوتنيك . وقال الدبلوماسي الألماني، في رسالة فيديو بثت على صفحة السفارة الألمانية في روسيا، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "لقد وصلت إلى هنا، وأشعر حقا بالإعجاب الشديد بهذا البلد وشعبه وثقافته".

وأضاف السفير الألماني: "أرحب بكم ترحيبا حارا، حيث بدأت عملي سفيراً لألمانيا في موسكو. أنا سعيد للانضمام إلى العلاقات الألمانية الروسية متعددة الأوجه. أتطلع إلى هذا باهتمام كبير. وإنني أتطلع إلى مقابلة الكثير من الناس الذين يبذلون قصارى جهدهم لتعزيز هذه العلاقة ولتنوع تعاوننا".

وخلف غيزا أندرياس فون غاير، روديجر فون فريتش، الذي شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى روسيا منذ آذار/مارس 2014. قام السفير الجديد هذا الأسبوع بتسليم نسخة من أوراق اعتماده إلى نائب وزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف.

وأشارت السفارة الألمانية لدى روسيا، أن غيزا أندرياس فون غاير، عمل في السلك الدبلوماسي منذ عام 1991. في السابق، ترأس إدارة قسم السياسة الخارجية والأمنية في مكتب المستشار الاتحادي، وشغل منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الفيدرالي الألماني، كما ترأس القسم السياسي في وزارة الدفاع الفيدرالية.