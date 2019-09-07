كيف تؤمن روسيا أطول جسورها ضد الهجوم؟

وصرح مصدر في الحرس الوطني بأن هذه الوسيلة المناسبة عبارة عن زورق كبير يبلغ طوله 30 مترا ويطلق عليه اسم "غراتشونوك" (صغير غراب القيظ).

وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك" أن زورق "غراتشونوك" مزود بالمعدات التي تمكّنه من فحص ما يكمن في أعماق البحر، وكشف ما يطفو على السطح أو يطير في الجو على بعد 10 كيلومترات. كما أنه مزود بأسلحة قادرة على إصابة مختلف الأهداف على بعد يصل إلى 2 كيلومتر وارتفاع يصل إلى 1.5 كيلومتر، وعلى مكافحة الغواصين المقاتلين. ويمكنه السير على سطح الماء بسرعة تزيد على 40 كيلومترا في الساعة لمسافة 200 ميل.

وسيستعين حراس جسر القرم بـ4 زوارق من فئة "غراتشونوك" تصلهم في خريف 2019.

ويبلغ طول جسر القرم الذي يربط شبه جزيرة القرم بسائر الأقاليم الروسية عبر إقليم كراسنودار، 19 كيلومترا. وتم افتتاحه في شهر يونيو/حزيران من عام 2018.