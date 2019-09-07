روسيا تخفض سعر الغاز لمولدوفا اعتبارا من 1 أكتوبر

أعلن الرئيس المولدوفي إيغور دودون، اليوم السبت، أنه خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى الاتفاق على خفض تكلفة إمدادات الغاز إلى بلاده .

كيشيناو - سبوتنيك . وكتب دودون، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب لقائه مع الرئيس الروسي: "لقد اتفقنا مع بوتين: أنه لن تكون هناك زيادة في تعريفة الغاز هذا العام، ومن الممكن إجراء تخفيض في العام المقبل. لقد توافقنا من حيث المبدأ، واتفقنا على مزيد من الخطوات للتعاون في صناعة الغاز، مما يسمح لنا بالإعلان في هذه المرحلة أن التعريفات للمستهلكين النهائيين لن يتم رفعها. وابتداءً من 1 من تشرين الأول/أكتوبر، سينخفض سعر الغاز الروسي الذي ييتم تصديره إلى مولدوفا".

وأشار إلى أنهم ناقشوا خلال الاجتماع جوانب مختلفة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، مع إيلاء اهتمام خاص لحل مشكلة إمدادات الغاز الطبيعي إلى مولدوفا.

ومن الجدير بالذكر أن مولدوفا في الوقت الحالي تقوم بشراء الغاز من غازبروم وفقاً لاتفاق تم إبرامه في عام 2008، وتتشكل أسعار الغاز اعتماداً على أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتنتهي مدة العقد في 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.